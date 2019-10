demenza

Fattore di rischio esposizione a ripetuti colpi in testa

Gli ex calciatori professionisti sono tre volte e mezza più a rischiorispetto al resto della popolazione a parità di età. E’ quanto emerge da uno studio condotto dall’Università di Glasgow, in Scozia, su oltre settemila ex giocatori professionisti scozzesi, in merito al possibile rapporto fra i colpi di testa nel calcio e i danni cerebrali, pubblicato sul New England Journal of medicine, e segnalato su Quotidiano Sanità. Il rischio deriverebbe, in particolare, non dai colpi forti presi alla testa, ma dal conto totale degli impatti accumulati nella carriera.

La ricerca è partita nel gennaio 2018, commissionata dalla Federcalcio e dall’Assocalciatori inglesi a seguito della morte nel 2002, a 59 anni, dell’ex attaccante del West Browmich Jeff Astle, vittima di demenza. Gli studiosi, coordinati da Daniel F. Mackay dell’università di Boston, hanno confrontato le 7.676 morti di ex calciatori – il campione ha preso in esame chi ha giocato a livello professionistico in Scozia fra il 1900 e il 1976 – con le 23.000 fra il resto della popolazione. E la conclusione è che, fa sapere il neuropatologo Willie Stewart che ha guidato la ricerca, “il rischio di malattie fra gli ex calciatori rispetto al resto della popolazione è cinque volte superiore per l’Alzheimer, di quattro volte superiore per le patologie come la Sla, di due volte superiori per il Parkinson”. Riguardo alla mortalità da malattie neurodegenerative, il rischio deriverebbe per i calciatori professionisti, così come riscontrato anche nei giocatori di football americano in un altro studio dai Centers for diseases control, dall’esposizione a ripetuti colpi in testa. Un giocatore colpisce la palla con la testa in media 6-12 volte a partita (ma in allenamento molto di più), il che significa migliaia di volte nell’arco della carriera. Ad influire non sarebbero però i colpi forti ma il ‘conto’ totale dei ripetuti impatti ricevuti alla testa, compresi quelli che non danno sintomi.

Giocare a calcio aumenta l’aspettativa di vita

I ricercatori ci tengono comunque a chiarire che non è possibile generalizzare questi risultati osservati nei calciatori professionisti con chi pratica questo sport a livello amatoriale o universitario, e rimarcano l’importanza e i benefici di sport ed esercizio fisico per la salute. Infatti la ricerca è arrivata anche alla conclusione che giocare a calcio aumenta l’aspettativa di vita: il dato di mortalità da cause non neurologiche (e la frequenza di malattie non neurologiche) è più basso rispetto al resto della popolazione e conferma, quindi, i benefici dello sport nella prevenzione delle altre malattie, come quelle cardiovascolari e metaboliche.