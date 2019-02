“Secondo me ieri siamo stati derubati. Non era rigore…era petto pieno…arbitro cecato! Rigore inesistente. Abbiamo tutti visto le immagini, erano chiare, è un errore gravissimo dell’arbitro che ha tolto due punti importanti all’Inter. Alla squadra e a noi tifosi questa vittoria sarebbe servita tantissimo”. Sono le parole di Natasha Stefanenko, attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa naturalizzata italiana e grande tifosa dell’Inter, all’Adnkronos, sul rigore assegnato alla Fiorentina contro i nerazzurri per un presunto fallo di mano di D’Ambrosio che ha portato i viola a pareggiare la sfida 3-3 al 101′ minuto.

Fonte