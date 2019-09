“Razzismo? E’ un tema che mi ha sempre colpito molto da cittadino e da tifoso. Ne ho parlato in particolare con il presidente della Figc Gravina, che aveva già delle soluzioni in mente, esportate da altri paesi, come l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche avanzate negli stadi per poter immediatamente individuare soggetti che si rendono protagonisti di slogan o di qualunque manifestazione di razzismo, ci sono più azioni che vanno coordinate tra di loro”. Sono le parole del ministro per le Politiche giovanili e per lo Sport, Vincenzo Spadafora, nel corso della conferenza stampa a Casa atletica italiana alla vigilia dell’inizio dei Mondiali che si disputeranno a Doha, in Qatar.

Fonte