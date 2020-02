“Haaland? Si tratta di un ragazzo molto veloce, ma da qui a dire che ha fatto 6.64 sui 60 metri e che sarebbe stato finalista agli ultimi Mondiali ci passa un mondo. Se questo ragazzo su un terreno erboso e soffice con le scarpe da calcio, che non sono adatte per fare i 100 metri, fa questo tempo allora su una pista di atletica leggera e le scarpe chiodate che fa 6.20? Batte Coleman? Ogni tanto ci si lascia andare a commenti esagerati, come quando Ronaldo ha saltato a 2,59 metri ma Sotomayor che dovrebbero dire?”. Sono le parole di Salvino Tortu, papà e allenatore di Filippo Tortu, all’Adnkronos, sull’incredibile corsa dell’attaccante norvegese Erling Haaland, nel corso della partita tra Borussia Dortmund e Psg, dove il 19enne bomber ha percorso, secondo le stime, 60 metri in 6.64.

