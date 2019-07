“Zaniolo e Florenzi mai messi sul mercato”. Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, è chiaro sulle prossime mosse di mercato per quanto riguarda i due giocatori italiani dopo la conferenza stampa di Leonardo Spinazzola. “Quando ho sgridato Zaniolo per dirgli di rientrare in certi tipi di comportamento a tornare con i piedi per terra si è detto che Petrachi ha messo in vendita Zaniolo e questo non è assolutamente vero. Io devo lavorare perché faccia il meglio. Zaniolo non è in vendita, non l’ho mai messo in vendita e non ho mai detto che è sul mercato. mai si sarebbe detto che la Juve avrebbe ceduto Zidane ad esempio, ma il mercato è pieno di insidie. Zaniolo non è sul mercato ma in questo ambiente si deve poter valutare tutto”, ha aggiunto Petrachi che su Florenzi ha poi aggiunto: “anche Florenzi non l’ho ma messo sul mercato, è il capitano della Roma. Non ho chiamato qualche club per dire che è in uscita, se arriva qualche offerta la valuti ma i punti fermi li conosciamo molto bene. Ci sono certezze che devono rimanere tali”.

