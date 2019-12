Peroni continua e rafforza la sua presenza nel calcio italiano. La birra ufficiale di Genoa CFC e UC Sampdoria sarà presente allo stadio Luigi Ferraris come Match Sponsor del derby di Genova, con una nuova iniziativa all’insegna del fair play e della passione calcistica tra i tifosi. Nel corso della partita di sabato 14 dicembre, sui maxischermi dello stadio Luigi Ferraris, saranno proiettate le foto di un’iniziativa antecedente la stracittadina, che andrà in scena dalle prime ore del pomeriggio presso il MOG di Genova. I tifosi delle due squadre saranno chiamati ad un gesto di fair play in vista del derby: condividere una birra con i sostenitori della squadra avversaria, promuovendo così i valori sani dello sport, in pieno stile Terzo Tempo. Un pre-derby alternativo, con le tifoserie rivali che si troveranno riunite allo stesso tavolo per celebrare con Peroni la propria squadra del cuore e la comune passione per il calcio. I selfie più originali saranno poi proiettati allo stadio.

