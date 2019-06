Anche il Real Madrid avrà una squadra femminile. La decisione sarebbe stata presa dal presidente Florentino Perez per confrontarsi con le altre grandi di Spagna come Barcellona, Atletico Madrid e Athletic Bilbao nella Liga Iberdrola. Lo hanno svelato alcuni quotidiani spagnoli, com As, Marca, El Mundo. Per fare il passo finale però il Real Madrid ha bisogno di un posto nella Prima Divisione. E sarebbe stato in questo senso raggiunto un accordo con il CD Tacon, club del distretto di Hortaleza già militante nella Liga Iberdrola, che, come già successo anche in diversi casi in Italia, sarà acquistato e sostituito dal Real Madrid.

