In occasione della partita della Nazionale Italia-Armenia che verrá disputata il prossimo 18 novembre allo Stadio Renzo Barbera di Palermo la Figc ha accolto la richiesta di ospitare una delegazione di donne iraniane allo stadio su iniziativa di Mete Onlus, presieduta da Giorgia Butera, in stretta collaborazione con l’Avvocato Francesco Leone Presidente dell’Associazione dei Giuristi Siciliani-A.Giu.Ssi e con con il sostegno del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. L’associazione Mete Onlus impegnata nell’alto tema dei diritti umani internazionali da poco ha ideato ‘Woman’s Freedom Iran’, una nuova campagna per la giustizia a la tutela della libertà di ogni donna iraniana.

