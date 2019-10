Bufera su Gianluca Petrachi, dirigente sportivo della Roma che, intervistato dopo Roma-Cagliari, ha dato sfogato la sua rabbia con una frase infelice che non è sfuggita agli utenti dei social e non solo. “Il calcio non è teatro, non c’è bisogno di usare il fioretto. Non è un gioco da signorine. Allora andiamo a fare danza classica no? Ma questo è un gioco di maschi, un gioco maschio”, ha detto nel corso della trasmissione in diretta su Rai 1.

“Guardi che la danza classica è uno sport molto faticoso eh”, ha cercato di sdrammatizzare il conduttore, ma la bomba ormai era stata sganciata e i commenti del web non si sono fatti attendere.

