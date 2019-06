E’ morto José Antonio Reyes questa mattina in un incidente automobilistico a Utrera, la città d’origine. Il calciatore 35enne quest’anno militava nell’Estremadura.

Reyes è stato il più giovane calciatore a fare il suo debutto con il Siviglia a 16 anni. Nella stagione 2003-04 si è trasferito all’Arsenal per 30 milioni, con i Gunners ha vinto una Premier, è stato il primo spagnolo a vincere il campionato in Inghilterra. Poi si è trasferito al Real Madrid, dove ha vinto una Liga. Le sue squadre sono poi state l’Atlético e il Benfica.

Le sue ultime squadre sono state Siviglia, Espanyol, Córdoba, Xinjiang ed Estremadura, dove quest’anno ha raggiunto la salvezza. Il Siviglia, il club della sua vita, ha dato la notizia sui social network. “Non potremmo dare notizia peggiore. Il nostro amato membro della squadra José Antonio Reyes è morto in un incidente stradale. Riposa in pace”, ha scritto il club spagnolo.

