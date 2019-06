Ha rispettato la tabella di marcia ed è arrivato puntuale alle 17 a Benevento. Fabio Lucioni, difensore del Lecce, aveva promesso che se la sua squadra fosse passata in serie A sarebbe ritornato in quel del Sannio in bicicletta. E così ha fatto insieme a un gruppo di ciclisti salentini. E ha legato la sua pedalata a una causa benefica. Ha, infatti, raccolto dei soldi che saranno devoluti alle sezioni Aisla di Lecce, di Salerno, di Benevento e Avellino per l’assistenza dei malati di Sla e delle rispettive famiglie. Per ora 2000 euro, una cifra che però non è definitiva poiché mancano ancora le donazioni di alcuni sponsor. “E’ un’iniziativa nata per gioco – ha dichiarato Lucioni all’Adnkronos – ma che è finita benissimo. C’è stata una raccolta di fondi che verranno devoluti alla Sla e al territorio”.

