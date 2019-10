“Un termine inappropriato ha suscitato una esasperata strumentalizzazione e veicolato un messaggio in netto contrasto con tutte le iniziative da tempo messe in atto dalla società per la difesa dei valori etici e morali a cui si è sempre ispirato il Presidente Claudio Lotito e che da sempre lo pongono in prima linea contro qualsiasi forma di discriminazione”. La Lazio, in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, replica così alle polemiche in seguito alle dichiarazioni di ieri di Lotito che ha dichiarato: “Non sempre la vocazione buuuu corrisponde ad un atto discriminatorio o razzista. Spesso, quando eravamo piccoli, si faceva buuuu a persone con la pelle bianca per scoraggiarle quando davanti al portiere stava per segnare. La Lazio non fa distinzioni in base al colore della pelle”.

