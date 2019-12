Il tecnico Andrea Stramaccioni e il suo staff tecnico, composto da Marco Caser, Sebastian Eduardo Leto e Omar Danesi, hanno comunicato “di aver terminato unilateralmente il contratto di lavoro con Esteghlal F.C. con effetto dal 6 dicembre 2019″. La decisione “per giusta causa” arriva dopo che la Fifa, che ha evidenziato irregolarità nei pagamenti da parte del club iraniano, aveva sospeso di fatto la validità del contratto del tecnico italiano. Il contratto è stato risolto per gravi inadempimenti contrattuali del Club, con irregolarità nei pagamenti. “Amareggiato” il tecnico italiano “dopo una bella avventura con la squadra in testa alla classifica dopo 6 anni dall’ultima volta” si augura di rientrare presto in Italia. Intanto le famiglie sono già state fatte partite.

Fonte