“Lazio favorita? Probabilmente in teoria, visto il nostro successo e il loro pareggio all’esordio. Ma nella pratica assolutamente no. Sappiamo cos’è un derby, sono due partite a parte in campionato, sarà strano giocarlo alla seconda. Non mi era mai capitato da allenatore e giocatore. Ma penso sia lo stesso…”. Lo ha detto il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia el derby di domani. “L’abbiamo preparata bene coi ragazzi e lo staff, ci siamo concentrati negli ultimi giorni. Domani mattina avremo un risveglio muscolare, poi faremo questa partita importantissima”, ha proseguito il tecnico biancoceleste. “Sicuramente dovremo avere umiltà e spirito di sacrificio. Ma allo stesso tempo coraggio. Conosciamo le nostre qualità, sappiamo come poter fare male alla Roma. Ci vuole compattezza, giochiamo contro una squadra forte, che ha venduto ma acquistato giocatori importantissimi. E ha tenuto Kolarov e Dzeko, due calciatori di livello”.

