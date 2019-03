Incontro storico nella sede della Federcalcio domenica a Roma tra il governo cinese che sarà rappresentato dal ministro della comunicazione con i vertici della Federazione italiana e della Lega calcio di Serie A. L’idea di promuovere il calcio italiano in Cina e creare l’occasione per questo appuntamento, una sorta di ‘bilaterale’ del calcio tra Italia e Cina, è stato fortemente voluto dal numero uno della Figc, Gabriele Gravina che insieme a Gaetano Miccichè e Luigi De Siervo presidente e ad della Lega Serie A, intende esplorare varie soluzioni per far ospitare una partita di calcio del campionato italiano in Cina, mentre i due paesi cercano di cementare legami economici e culturali durante la visita di stato del presidente Xi Jinping.

Fonte