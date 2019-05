Cori contro le formazioni meridionali nella festa promozione. Un episodio che macchia la risalita in Serie A del Brescia, avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 1 maggio a otto anni di distanza dall’ultima volta grazie alla vittoria per 1-0 sull’Ascoli. Succede tutto a fine partita, ai piedi della curva che ospita il tifo di casa. Megafono alla mano, i calciatori bresciani chiamano i canti dei loro tifosi, fino a che il microfono non passa in mano a Ernesto Torregrossa, vicecannoniere della squadra con 12 reti.

“La nostra preferita, quella preferita di tutte” spiega Torregrossa suggerendo al pubblico un coro. Reso esplicito da Leonardo Morosini, che strappa il megafono al compagno e invita il pubblico a saltare al grido di “Terùn, terùn”. Un chiaro riferimento dal tono goliardico ma di dubbio gusto al Lecce, secondo alle spalle dei lombardi, e al Palermo, terzo in classifica.

Calcio, il coro razzista dei calciatori del Brescia per la promozione in serie A: “Terùn, terùn” in riproduzione….

Il filmato è comparso (prima di essere rimosso) tra le Instagram Stories sul profilo ufficiale del Brescia calcio, dove ci sono numerosi video registrati in campo. A smorzare il clima ci prova prima lo stesso Torregrossa, poi il centravanti Alfredo Donnarumma – napoletano e trascinatore della promozione con 25 reti in campionato – rimprovera con un paio di buffetti lo stesso Morosini.

Appena una settimana fa, sui forum di tifosi del Brescia erano comparse offese nei confronti dei leccesi (“Prezzo del viaggio per Lecce: 80 euro vaccinazioni comprese”) prima della partita giocata e persa domenica 28 aprile dalla formazione allenata da Eugenio Corini al Via del Mare.





