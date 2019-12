“A seguito della decisione dell’Hellas Verona di non giocare l’incontro amichevole del 22 dicembre a Tunisi, secondo gli accordi sottoscritti e registrati alla Fifa, Gusta Trading KG intende richiamare pubblicamente, dopo averlo fatto in ogni altra modalità, l’Hellas Verona alle proprie responsabilità contrattuali. Questo pubblico richiamo si è reso urgente anche a seguito dell’ultimo comunicato diffuso dal Club Africain, che in assenza di un annuncio da parte dell’Hellas Verona di disponibilità a giocare l’incontro in una prossima data, ha annunciato precise azioni di rivalsa presso il Tas, massimo organo sportivo competente”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Gusta Trading KG, l’agenzia di consulenza specializzata nel settore calcio.

Fonte