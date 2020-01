“I giocatori si sono allenati molto bene in queste settimane ma ci siamo allenati altrettanto bene nelle altre settimane e abbiamo perso con il Torino. Non è una partita normale giocare contro la Juve, so che è una partita speciale. Dobbiamo capire che è una partita che non possiamo sbagliare, concentrazione totale”. Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca sulla sfida di domani sera con la Juventus. “Dall’altra parte è una partita in cui i giocatori sono molto motivati. Quando abbiamo questo tipo di partita non sono molto preoccupato, sono più preoccupato quando giochiamo contro Torino e Sassuolo”, ha ribadito il tecnico.

