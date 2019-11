“Il Brescia? E’ una partita difficile, è vero che hanno cambiato allenatore e hanno giocato solo una partita con il nuovo tecnico, ma ho visto le loro partite con Napoli ed Inter, hanno una buona squadra e buoni giocatori. Ci aspetta una partita difficile”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida con il Brescia all’Olimpico. “Mancini? E’ un difensore centrale e tornerà a giocare in quella posizione, è normale che sia così”, ha spiegato Fonseca che poi fatto una riflessione sui numeri di Dzeko. “Per me non è importante che segni o meno, sicuramente tornerà a fare gol dalla prossima partita, non ho dubbi. Under? Sta bene, è pronto per giocare. Riguardo Pastore, in questi giorni ha riportato una contusione all’anca, oggi con lo staff abbiamo deciso che non è pronto, ci sarà per la prossima. Non sarà convocato”.

Fonte