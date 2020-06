“Quarantena? E’ stato prima presentato un protocollo dalla Figc che è stato validato dal Cts e sulla base di quel protocollo si è detto che si può ricominciare il 20 giugno, poi visto che la situazione sanitaria in generale è andata a migliorare, la Figc ha proposto un supplemento di modifica al protocollo. Poco fa il Cts ha detto che dal punto di vista scientifico possiamo essere d’accordo ma bisogna cambiare la norma dei 14 giorni che è contenuta in un dl, quindi o si fa un emendamento al dl che ora è in parlamento o in un prossimo decreto legge, bisogna cambiare”. Sono le parole del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora nella puntata di Porta a Porta, parlando della “quarantena soft”, che non è in discussione ma il problema sembra che per essere applicabile potrebbe aver bisogno prima di un passaggio formale.

