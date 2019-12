“Con Francesco Totti c’è un’amicizia di lunga data. Mi ha illustrato la situazione e mi ha parlato della possibilità di allenare la Roma. Io ho fatto delle valutazioni in maniera molto serena e ho pensato che non fosse il momento giusto”. Lo dice l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, in merito alla possibilità di allenare la Roma alla vigilia del big match tra nerazzurri e giallorossi. “In quel momento però l’Inter non c’era -sottolinea il tecnico salentino-. Non c’erano altre squadre, ho fatto le mie valutazioni e ho deciso di declinare la proposta in maniera molto rispettosa. So che è una grandissima piazza, ma non era il momento”.

