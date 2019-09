“Le grandi imprese hanno capito che sono i grandi eventi sportivi che danno il ritorno commerciale e sono tutti interessati che lo stadio sia bello e si possano utilizzare tutti gli spazi. Le nostre aree di intervento vanno dal disegno, all’illuminazione, dalla copertura esterna delle facciate. Non tutti hanno 100 milioni per rifare uno stadio nuovo e noi lavorando nel settore da molti anni abbiamo capito che la ristrutturazione ha un decimo del costo ed ha gli stessi benefici e il ritorno della spesa del club o il Comune, massimo in un paio di anni. Nel marchio noi abbiamo tre partner, Phillips per le luci, Panasonic ed Lg per audio e video, ed una impresa di Valencia l’Isaval per le vernici sportive che devono avere certificazioni speciali”. Così Amedeo Carboni, ex giocatore di Roma, Valencia e Sampdoria, che con la ‘MolcaWorld’ di Valencia, arriva sul mercato italiano e propone delle soluzioni innovative, un nuovo modo di ristrutturare le aree (non solo interne) degli stadi cercando di ottimizzare gli interventi, contenendo nel contempo i costi, con diverse innovazioni nel branding degli stadi. Una ristrutturazione per le tasche di tutti i presidenti italiani.

