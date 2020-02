“La Var è molto importante per il calcio, serve a correggere gli errori degli arbitri. In fatto di arbitraggi si è cambiato molto, si sta cercando di fare cose giuste per migliorare, però abbiamo visto che anche riguardando le cose in 2 o in 3 si commettono degli errori. Bisognerebbe mettere anche un ex calciatore, che sa come comportarsi in campo, ad aiutare il Var, ma quello è un mondo chiuso, purtroppo”. Lo ha detto l’ex tecnico di Juventus e Roma, Fabio Capello in occasione dei Laureus Awards a Berlino. Il tecnico italiano si è detto anche “assolutamente contrario” alla Var a chiamata. “Il challenge nel Var è una follia”, ha detto senza mezzi termini Capello.

Fonte