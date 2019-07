Birra Peroni torna a ‘vestire’ il Bari come secondo sponsor di maglia per tutto il campionato di Serie C 2019/2020. La presentazione dell’accordo e dei kit gara ufficiali dei biancorossi è avvenuta questa mattina presso lo stabilimento barese di Birra Peroni di via Bitritto. Dopo due settimane di ritiro estivo in Trentino Alto-Adige, in cui il presidente Luigi De Laurentiis ha reso pubbliche le divise ufficiali della prossima stagione calcistica, tutta la squadra è tornata in città per presentare alla tifoseria la nuova Kombat 2020, firmate anche dal secondo sponsor di maglia Birra Peroni.

