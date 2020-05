“E’ ancora ipotizzabile un ritorno in campo delle squadre di calcio in questa stagione, ovviamente in relazione alla priorità della salute e quindi alle determinazioni del Comitato tecnico-scientifico che domani incontrerà la Figc. Il presidente Conte ha evidenziato che chiamerà le componenti sportive a una verifica di compatibilità delle istituzioni sportive: la decisione è quindi sul tavolo giusto”. Lo ha detto Giancarlo Abete, ex presidente della Figc, rispondendo a una domanda durante l’assemblea (in modalità telematica) della Piccola Industria di Unindustria, l’Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina che ha eletto oggi il nuovo presidente.

Fonte