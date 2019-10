– La classifica della Serie A di calcio a 5 è pronta per essere stravolta nuovamente. Tra partite rinviate e scontri diretti al vertice è difficile dire che scenario si creerà dopo la quinta giornata, ma almeno una certezza c’è: Pesaro non sarà più al comando. Impegnata nei tre incontri della fase a gironi di Champions League, l’Italservice non disputerà la partita contro la Cybertel Aniene (rinviata al 12 novembre) e lascerà spazio al tentativo di allungo all’altra capolista, l’Acqua&Sapone, che giocherà, però, sul difficile campo di Avellino. Con un solo punto di ritardo dalle due squadre di testa e vincente in tre dei primi quattro match, la Sandro Abate fa parte del quartetto di formazioni che potrebbero soffiare la vetta a marchigiani e abruzzesi in questo turno. Tra loro c’è anche il Real Rieti che avrà una grandissima occasione, giocando in trasferta contro l’ultima in classifica, il Real Arzignano (diretta su Repubblica Tv Sport, venerdì, ore 20.30). I reatini vengono dall’importante vittoria su Mantova, fino alla scorsa giornata ancora imbattuta, e stanno cominciando a convincere, oltre ad aver trovato una nuova stella nel diciottenne Javi Roni che contro i lombardi ha realizzato una tripletta.

A completare il gruppo di inseguitrici ci sono la Signor Prestito CMB ed Eboli. Entrambe giocheranno contro delle formazioni che hanno vinto una sola partita, finora: la Signor Prestito ospiterà l’Italian Coffe Petrarca, che arriva dalla sconfitta per 6-0 sul campo dell’Italservice, la Feldi giocherà sul campo della CDM Futsal Genova che ha la seconda peggior difesa del campionato, ma è apparsa in crescita e, dopo aver rischiato il colpaccio contro Rieti, ha battuto Lido di Ostia in trasferta. Proprio la Todis sarà l’avversario di Mantova che cercherà di riscattarsi dalla prima sconfitta stagionale, arrivata nella scorsa giornata, mentre i laziali sono ancora fermi a quota tre punti (diretta su Repubblica Tv Sport, sabato, ore 20). A chiudere il programma del turno ci saranno gli incontri tra Colormax Pescara e Meta Catania, con gli abruzzesi che stanno faticando tantissimo in questa prima fase e i siciliani che alternano grandi cose a crolli improvvisi come quello della scorsa giornata, e tra l’indecifrabile Lynx Latina e la Came Dosson, fin qui molto deludente.

Programma 5a giornata:

CMD Futsal Genova – Feldi Eboli

Colormax Pescara – Meta Catania Bricocity

Cybertel Aniene – Italservice Pesaro (rinviata al 12 novembre)

Italian Coffee Petrarca – Signor Prestito CMB

Kaos Mantova – Tods Lido di Ostia (diretta su Repubblica Tv Sport, sabato, ore 20)

Lynx Latina – Came Dosson

Real Arzignano – Real Rieti (diretta su Repubblica Tv Sport, venerdì, ore 20.30)

Sandro Abate Avellino – Acqua&Sapone Unigross