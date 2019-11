Gli esami non finiscono mai per l’Acqua&Sapone: dopo aver sfidato Pesaro, l’Unigross affronta la Signor Prestito CMB, altra capolista di una delle regular season più equilibrate di sempre (in diretta su Repubblica Tv Sport, venerdì, ore 20). Strapazzati dalla Came Dosson nella 6a giornata, gli abruzzesi si sono ripresi sconfiggendo l’Italservice e recuperando i tre punti di svantaggio rispetto ai marchigiani, ma, nel frattempo, anche i lucani si sono rifatti sotto reclamando un posto tra le protagoniste del campionato. Sono ben quattro, ora, le squadre in vetta e proprio la Signor Prestito è la più in forma tra loro, al momento: neopromossi in Serie A, i lucani sono la sorpresa di questo inizio stagione e hanno conquistato 10 punti nelle ultime quattro partite. Incontro difficile anche Pesaro, altra squadra del quartetto di testa, che proverà a fare meglio dell’Acqua&Sapone contro la Came. I marchigiani, dopo l’8-4 in casa dell’Aniene, recuperano anche capitan Tonidandel e saranno al completo contro una squadra che, al pari della Signor Prestito, è in serie positiva da quattro partite e, con una vittoria, raggiungerebbe proprio l’Italservice a 16 punti. Più semplice l’impegno per la quarta capolista, il Real Rieti, che nella scorsa giornata ha perso punti pareggiando con la Cybertel e nell’ottavo turno affronterà Latina, ferma a sei punti. Dopo cinque sconfitte in sette turni, è chiaro che la Lynx non possa tenere il passo delle migliori, ma dovrà provare a raddrizzare velocemente il proprio campionato, per non rimanere sospesa tra salvezza retrocessione fino all’ultimo come l’anno scorso. La rosa per farlo, comunque, non le manca.

Chi proverà ad approfittare degli incroci di alta classifica, per tornarci, è la Sandro Abate che, dopo un inizio sprint, ha perso due delle ultime tre partite giocate. Avellino ha mostrato un enorme potenziale offensivo, ma anche dei limiti difensivi, di recente, e la sfida contro il CDM Futsal Genova, penultimo in classifica, è l’occasione giusta per ripartire. Tra la Sandro Abate e il quartetto di testa, si sono inserite due formazioni dal grande potenziale: Eboli e Catania. La Feldi, apparsa un po’ in affanno con due pareggi in altrettante partite, affronterà un’incognita come l’Italian Coffee Petrarca, squadra che alterna ottime prestazioni a cali improvvisi, soprattutto contro le big. La Meta Bricocity ha rallentato con Mantova, ma ha segnato ben 18 gol nelle scorse tre giornate e sfiderà la terza peggior difesa del campionato, quella del Real Arzignano che, però, ha conquistato quattro dei propri cinque punti negli ultimi due turni. Non è un periodo facilissimo per Mantova, invece, che, dopo un esordio sorprendente, non vince dalla sfida contro la Signor Prestito, nella terza giornata. Il Kaos proverà a ripartire da Pescara, sfidando un’altra squadra in difficoltà come la Colormax, ma che viene dal successo nella sfida salvezza contro Genova. A chiudere il turno, sabato, sarà lo scontro di bassa classifica tra Lido di Ostia e Aniene, terzultima e ultima in campionato (in diretta su Repubblica Tv Sport, ore 18). Brutta situazione per entrambe, con la Todis che ha conquistato un solo punto nelle ultime cinque giornate, a Mantova, e la Cybertel che non ha ancora mai vinto in questa stagione.

Le partite di questo turno:

Signor Prestito CMB – Acqua&Sapone Unigross (diretta su Repubblica Tv Sport, venerdì, ore 20.00)

Real Rieti – Lynx Latina

Meta Catania Bricocity – Real Arzignano

Italservice Pesaro – Came Dosson

Feldi Eboli – Italian Coffee Petrarca

Colormax Pescara – Kaos Mantova

CDM Futsal Genova – Sandro Abate Avellino

Todis Lido di Ostia – Cybertel Aniene (diretta su Repubblica Tv Sport, sabato, ore 18)