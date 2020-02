Si riparte. Dopo l’amara pausa per le Nazionali, in cui l’Italia è stata eliminata all’Elite Round per il Mondiale, il campionato di calcio a 5 torna a riempire i palazzetti. In testa prosegue il duello a tre tra Italservice Pesaro, AcquaeSapone Unigross e Real Rieti che affronteranno Cybertel Aniene, Sandro Abate Avellino e Real Arzignano. Turno complicato in particolare per gli abruzzesi contro la quinta in classifica mentre marchigiani e laziali dovranno solo evitare un clamoroso scivolone.

La 20a giornata di Serie A, però, regalerà altre sfide interessanti: su tutte quella tra Feldi Eboli e CDM Futsal Genova (diretta dalle 20:30 di venerdì 7 febbraio su Repubblica Tv Sport). I campani, reduci dalla sconfitta con la Colormax Pescara, vogliono ritrovare i tre punti per consolidare il settimo posto, valido per i Playoff, e per tentare il sorpasso sulla Meta Catania. Francesco Cipolla, tecnico della Feldi, si affiderà ancora una volta alla qualità di Boaventura e ai gol di Jader Fornari, capocannoniere della squadra con 14 centri. Dall’altra parte del campo, Michele Lombardo punterà sulla coppia Juanillo/Pizetta, 24 reti in due, per prendersi una vittoria che manca dal 12 dicembre 2019, quando la squadra ligure riuscì a battere la Lynx Latina. Dopo il successo in casa dei laziali, la CDM ha inanellato sei sconfitte di fila, l’ultima contro il Todis Lido di Ostia che ha lasciato il Genova all’ultimo posto.

Proprio la squadra di Maurizio Grassi sarà protagonista di una partita fondamentale, nel suo percorso per la salvezza, contro il Kaos Mantova (diretta sabato 8 febbraio dalle 18:30 su Repubblica Tv Sport). Rinvigoriti dal successo prima della pausa, Rocha e compagni cercheranno di dare continuità all’ottima partita giocata contro il Genova pur sapendo che davanti troveranno la terza miglior difesa del campionato, guidata dall’esperienza del portiere Ricordi e di Bocao. Dimas e Leleco, in gran forma, saranno gli uomini da tenere d’occhio per la fase offensiva della squadra di Giuseppe Milella, nona in classifica ma a soli due punti dall’ottavo posto del Signor Prestito CMB che vale i Playoff. A completare il quadro della 20a giornata saranno Came Dosson – Lynx Latina, Meta Catania – Colormax Pescara, Signor Prestito CMB – Petrarca.