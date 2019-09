– Capitan Tonidandel con la Coppa dello Scudetto tra le mani, coriandoli blu e rossi sparsi sul palco dei vincitori dove tutta la squadra festeggia il primo trofeo nella storia dell’Italservice Pesaro. Ci eravamo lasciati così lo scorso 15 giugno, dopo una serie per il titolo arrivata fino a gara 5 tra i marchigiani e l’Acqua&Sapone, colpita nei supplementari dal tiro libero di Marcelinho. Tre mesi dopo è tempo di ricominciare per la Serie A di calcio a 5 con due partite per turno da vivere su Repubblica Tv Sport, tante squadre nuove sulla linea di partenza e le solite certezze.

A partire proprio dai campioni in carica dell’Italservice Pesaro che, ancor di più rispetto all’ultima stagione, sembrano i favoriti per lo Scudetto. Miarelli in porta, Honorio, Taborda, Salas e Marcelinho a cui si sono aggiunti De Oliveira e Gava compongono una rosa completa, ricca di talento ed esperienza. Una fuoriserie del futsal nelle mani di Fulvio Colini, guru del calcio a 5 in Italia che ha già festeggiato la Supercoppa battendo 4-2 l’AcquaeSapone. Subito dietro ai marchigiani, troviamo proprio gli abruzzesi e il Real Rieti, due squadre che hanno cambiato molto in estate e partono con grandi ambizioni. I ragazzi del neoallenatore Massimiliano Bellarte, dominatori nel 2017 e nel 2018, si sono rinforzati con Nicolodi, Jesulito e Gui, pivot capocannoniere dell’ultimo campionato portoghese, uno dei più competitivi in Europa, e puntano alla finale playoff. Stesso obiettivo per i laziali che hanno aggiunto Marinovic, Fortino e Jelovcic a un gruppo già più che competitivo. Se Rieti si è affidata a giocatori stranieri, la Feldi Eboli ha puntato tutto su una coppia di italiani dal rendimento sicuro: Ercolessi, capitano della Nazionale italiana e Boaventura che l’azzurro lo ha indossato qualche tempo fa. Queste quattro, con Meta Catania e Came Dosson a fare da variabili impazzite, saranno le protagoniste della lotta per il titolo ma la Serie A 2019-2020, come detto, sarà anche piena di nuovi volti.

Perse Lazio, Napoli e Maritime Augusta, il massimo campionato ha guadagnato ben sette nuove protagoniste tra promozioni e ripescaggi: Cybertel Aniene, Sandro Abate di Avellino, Signor Prestito CMB di Grassano, Italian Coffee di Padova, Kaos Mantova, Todis Lido di Ostia e CDM Genova. La maggior parte di queste lotterà per la salvezza, quest’anno più dura che mai con quattro retrocessioni a fine stagione, ma Cybertel e Sandro Abate potrebbero anche giocarsi uno degli ultimi posti per i playoff con Lynx Latina e Colormax Pescara.

Il calendario della prima giornata:

Meta Catania – Real Rieti

Feldi Eboli – Todis Lido di Ostia

Real Arzignano – AcquaeSapone

CDM Genova – Italservice Pesaro (diretta dalle 21:00 di venerdì su Rep Tv Sport)

Cybertel Aniene – Sandro Abate (diretta dalle 18:00 di sabato su Rep Tv Sport)

Colormax Pescara – Signor Prestito CMB

Italian Coffee PD – Lynx Latina

Kaos Mantova – Came Dosson