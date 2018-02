Finisce male e presto l’avventura dell’Italia agli Europei di calcio a 5. All’Arena Stoice di Lubiana, contro i padroni di casa della Slovenia, gli Azzurri per centrare i quarti dovevano vincere o pareggiare segnando almeno tre gol: la squadra guidata da Roberto Menichelli perde invece 2-1 ed è fuori, trafitta dalla doppietta di Igor Osredkar nonostante il gol in apertura realizzato da Humberto Honorio.

L’Italia come annunciato alla vigilia deve rinunciare al capitano Gabriel Lima (la fascia passa sul braccio di Stefano Mammarella) – out per infortunio – e schiera Rodolfo Fortino, che trova subito spazio in quintetto. Gli Azzurri partono forte, Alex Merlim va immediatamente vicino al gol ma il vantaggio arriva comunque al minuto 3’17”. Marco Ercolessi trova un corridoio per Honorio, il capitano della Luparense evita la chiusura del difensore con un dribbling e batte Damir Puskar con un tocco chirurgico: 1-0. La Slovenia accusa il colpo, Merlim su punizione libera Fortino che calcia alto di sinistro. PuÜkar si salva in spaccata sul bolide del folletto dello Sporting Lisbona, poi il diffidato Ercolessi rimedia un cartellino giallo. I padroni di casa crescono, Rok Mordej prima calcia a lato da posizione defilata poi esalta i riflessi di un super Mammarella. La Slovenia si carica di falli ed esaurisce il bonus: il Ct Andrej Dobovicnik decide di avanzare con il portiere di movimento per evitare guai peggiori, gli Azzurri si difendono senza patemi d’animo. Nella ripresa i padroni di casa iniziano bene e Kristjan Cujec sale in cattedra: il giocatore con un lungo passato nel campionato italiano trova però davanti a lui un muro di nome Mammarella. I ragazzi di Menichelli reagiscono con una punizione di Merlim, che però si stampa sulla traversa.

I legni non sono amici degli Azzurri, perchè Julio De Oliveira sullo scarico di Honorio trova il montante alla sinistra di PuÜkar, protagonista comunque di un grande intervento. E così, a metà ripresa, i padroni di casa pareggiano: Matej Fidersek piazza l’allungo sulla sinistra, il suo invito sul secondo palo trova puntuale capitan Osredkar che insacca e fa esplodere l’Arena Stoice. La Slovenia prova ancora una volta il portiere del movimento “conservativo”, ma l’Italia sfiora subito il nuovo vantaggio: Fortino può calciare senza portiere ma trova l’incredibile recupero di Mordej, poi Murilo “spara” alto con Puskar che doveva ancora recuperare la posizione. A 4 minuti e mezzo dalla fine Menichelli si gioca la carta del portiere di movimento, avanzando Merlim. L’Italia attacca, sfiora il gol, ma a un minuto dalla fine Murilo perde un pallone e Osredkar si invola verso la porta sguarnita. Vince la Slovenia 2-1, l’Italia è eliminata alla fase a gironi.