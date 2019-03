È morto in ospedale, a Lugo (Ravenna), nella tarda serata di ieri, un giocatore di 14 anni della squadra allievi della Polisportiva Voltana che ha avuto un malore, al termine degli allenamenti, nel campo sportivo comunale della frazione ravennate. Il calciatore è residente a Conselice ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Umberto I, dopo un tentativo di rianimazione sul posto. “Nella serata di ieri sera, al termine dell’allenamento, a causa di un problema cardiaco, è venuto a mancare un nostro ragazzo – commenta l’Asd Polisportiva Voltana sulla sua pagina Facebook -. La società, unitamente a tutti i tesserati, si stringe con un abbraccio alla famiglia e manifesta la propria vicinanza in questo terribile momento”.

