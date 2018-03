Calci e pugni alla madre perché non paga la vacanza

Immagine d’archivio (Fotogramma)

Due ragazze di 17 e 20 anni hanno aggredito la loro mamma, minacciandola, perché volevano i soldi per fare un viaggio a Praga e lei si è rifiutata di dare loro il numero della carta di credito.

La donna, impaurita, è riuscita a fuggire di casa e si è diretta al pronto soccorso dell’ospedale di Castelfranco Veneto, dove le sono stati riscontrati graffi ed ecchimosi a braccia e gambe. La prognosi è stata di sette giorni.

I carabinieri di Castelfranco Veneto dopo la segnalazione hanno eseguito le indagini, effettuato i riscontri, fino a che non è arrivata la formalizzazione delle accuse: le due giovani dovranno rispondere dei reati di lesioni personali, minacce e violenza privata in concorso.

La vicenda è finita sul tavolo della Procura della Repubblica di Treviso e del Tribunale dei minori, visto che una delle due ragazze è ancora minorenne. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la rabbia delle due ragazze sarebbe esplosa nel momento in cui hanno capito che la madre non avrebbe mai dato loro il numero della carta di credito con cui volevano farsi pagare il viaggio a Praga, e dopo il ‘no’ della donna l’hanno aggredita a calci e pugni, cercando poi di immobilizzarla per poter prendere la carta di credito. Lei però è riuscita a fuggire e a raggiungere l’ospedale.