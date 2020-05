“I compensi in Aic? Il nostro consiglio di amministrazione di circa 600mila euro. In otto prendiamo la metà di quello che prendono i vertici della Lega di Serie A. Io di mestiere faccio questo, mi piace farlo, ma bisogna anche smetterla di fare sciacallaggio. Non possiamo fare gratuitamente questo lavoro, visto che non abbiamo tempo per fare il nostro”. E’ la replica di Umberto Calcagno, vice presidente dell’Aic, all’Adnkronos, ai dubbi avanzati da Marco Tardelli sui compensi del Consiglio di amministrazione dell’Associazione in una lettera inviata ai calciatori. “Tutto vale in campagna elettorale, al di là del fatto che oggi non ci siamo, ma Tardelli si può permettere di fare campagna elettorale perché non deve risolvere i problemi”, ha chiosato Calcagno

Fonte