Le vendite congiunte di nove fornitori Apple con sede a Taiwan sono scese del 4,8% a febbraio, rappresentando il record negativo degli ultimi 12 mesi. Le scarse prestazioni vengono in parte attribuite alla scarsa domanda di iPhone X.

Le vendite complessive delle 19 società tecnologiche di Taiwan monitorate dal Nikkei Asian Review sono scese del 7,9% rispetto ad un anno fa, per un totale di 24,02 miliardi di dollari (il livello più basso in due anni a questa parte). Le vendite in queste aziende sono un indicatore della domanda elettronica globale in diminuzione.

Considerando i soli fornitori Apple, le vendite sono diminuite del 4.8%. Secondo Nikkei, la causa è legata alla domanda inferiore di iPhone X rispetto al previsto, con Apple che avrebbe dimezzato gli ordini per il Q1 del 2018. Anche per il Q2 si attendono pochi ordini, mari a circa 7 milioni di unità.