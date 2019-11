“Il problema della disoccupazione giovanile è drammatico in tutto il Paese, soprattutto nel Sud. Paradossalmente, però, si accompagna a un’importante domanda di lavoro non soddisfatta a causa della mancanza di competenze. La Regione Calabria, prima in Italia, ha deciso di investire nell’occupabilità dei giovani formandoli proprio verso quei profili professionali innovativi che le aziende e le pubbliche amministrazioni cercano nell’ambito dell’ecosistema digitale”. Così il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, con Adnkronos/Labitalia, annuncia i contenuti del nuovo avviso regionale sulle competenze digitali per la realizzazione appunto di corsi di formazione dedicati ad accrescere le competenze digitali dei giovani calabresi.

