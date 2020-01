“Mando a Jole Santelli i migliori auguri miei e tutta Unindustria Calabria per il mandato che l’attende, sottolineando che per questa Regione non c’è più tempo: occorre lavorare da subito, perché non abbiamo più tempo. Il rischio è che questa nostra terra, dopo aver perso molte attività produttive, perda anche la popolazione, soprattutto il suo miglior capitale umano, e si svuoti. Invece la Calabria va connessa al resto dell’Italia e all’Europa, condividendo un progetto con sindacati e imprese, con l’obiettivo di ridare occupazione e speranza”. Il presidente degli industriali calabresi, Natale Mazzuca, all’indomani del voto che ha assegnato la guida della Regione a Jole Santelli, parla con Adnkronos/Labitalia e riassume le priorità che il mondo imprenditoriale si aspetta siano affrontate dalla nuova amministrazione.

