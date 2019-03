Gli italiani soddisfatti del Servizio sanitario nazionale sono ancora la maggioranza (57%), ma il dato risulta in calo rispetto al 2018 quando a dichiararsi molto o abbastanza soddisfatti era il 65% della popolazione, secondo un’indagine svolta da Istituto Piepoli. La ricerca è stata presentata oggi nel corso di Inventing for Life – Health Summit, organizzato a Roma da Msd Italia, che ha riunito clinici, rappresentanti di istituzioni, società scientifiche e associazioni di pazienti per fare il punto sulle grandi priorità della sanità pubblica a livello globale nella prospettiva della centralità dei pazienti e del difficile equilibrio tra innovazione e sostenibilità

