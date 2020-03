“Cagliari buonissima squadra”

– “La prima cosa che ho fatto è stata quella di chiamare Maran, un professionista che ho sempre stimato tanto”. Esordisce così il nuovo allenatore del Cagliari, Walter Zenga, nel giorno della sua presentazione alla stampa a cui ha preso parte anche il presidente Giulini che ha avuto parole pesanti riguardo gli ultimi mesi della gestione Maran.

Dopo aver speso parole di conforto per il suo predecessore, Zenga ha parlato della sua nuova avventura: “Ritengo il Cagliari una buonissima squadra che sta passando un momento complicato, ma quello che ha fatto nel girone d’andata non viene cancellato ed è da questo che io riparto. Il Cagliari è una squadra importante con valori importanti, ha la sua storia e rappresenta un’intera regione. Io mi sono posto l’obiettivo di portare entusiasmo e quella sana follia che può portare chiunque a sognare e a sopportare eventuali sconfitte se si mette in campo l’attitudine giusta e si suda la maglia”. Oltre a Maran, Zenga ha chiamato Gianfranco Matteoli, anche lui ex Inter, e poi Gigi Riva: “Siamo stati tanto tempo in Nazionale, volevo assolutamente sentirlo”.

Giulini: “Negli ultimi tre mesi abbiamo fatto ridere”

L’incontro è stato preceduto dall’intervento del presidente Giulini: “Zenga vuole riportare entusiasmo, mancano un paio di vittorie per salvarci e spero che con Zenga arrivino il primo possibile. Dobbiamo salvare la faccia perché da tre mesi facciamo ridere, i motivi sono tanti, ma non voglio entrare nel dettaglio”, ha detto Giulini. Molto duro il numero uno dei sardi che ha aggiunto: “Ci sono stati atteggiamenti sbagliati in campo e fuori e oggi ne ho parlato con la squadra. Abbiamo fatto ridere tutti, ci metto dentro la società, il direttore e l’allenatore che c’era la settimana scorsa, non parlo solo dei giocatori che però sono quelli che vanno in campo. Ci sono stati una serie di episodi che hanno fatto sì che da Lecce in poi il Cagliari non sia più stato quello meraviglioso visto per esempio contro la Fiorentina. Bisogna fare il mea culpa perché il Cagliari non è quello visto da Lecce in poi. Ho la ferma convinzione che la scelta di Carli sia la migliore in assoluto. Zenga ci darà entusiasmo e la voglia di curare ogni minimo dettaglio, di essere professionisti fino in fondo”, ha concluso Giulini.