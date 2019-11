Il Cagliari travolge 5-2 la Fiorentina nella gara delle 12.30 valida per la 12esima giornata di Serie A e sale al terzo posto in classifica in solitaria, salendo a 24 punti. I toscani, al secondo stop di fila, rimangono invece fermi a 16. I sardi ipotecano il successo nel primo tempo grazie alle reti di Rog, Pisacane e Simeone. Nella ripresa Joao Pedro e Nainggolan incrementano il bottino. La doppietta di Vlahovic nel quarto d’ora finale rende meno amara la sconfitta dei viola.

CAGLIARI-FIORENTINA 5-2

Reti: pt 17′ Rog (C), 26′ Pisacane (C), 34′ Simeone (C); st 9′ Joao Pedro (C), 20′ Nainggolan (C), 30′ e 42′ Vlahovic (F).

Cagliari: Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (38′ st Ragatzu), Cigarini, Rog; Nainggolan (33′ st Castro); Simeone (29′ st Cerri), Joao Pedro. A disp. Rafael, Aresti, Pinna, Oliva, Ionita, Lykogiannis, Faragò, Deiola, Walukiewicz. All. Maran.

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (1′ st Sottil), Castrovilli (22′ st Benassi), Badelj, Pulgar, Dalbert; Vlahovic, Chiesa (28′ st Ghezzal). A disp. Terracciano, Ranieri, Pedro, Boateng, Cristoforo, Eysseric, Ceccherini, Venuti, Zurlowski. All. Montella.

Arbitro: La Penna di Roma.

Note: ammoniti Castrovilli, Pulgar, Sottil (F), Nandez (C).