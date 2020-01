Maran: “Ci siamo ritrovati”

Il caso Gervinho agita la vigilia di Cagliari-Parma. La sfida in programma sabato alle 18 tra le due squadre appaiate al sesto posto in classifica (con anche il Milan) vale molto per l’Europa, ma entrambe le squadre arrivano inevitabilmente “distratte” dagli ultimi affari del calciomercato. In particolare, in casa ducale, filtra un certo risentimento per l’atteggiamento dell’attaccante ivoriano che ha praticamente esaurito la sua avventura in Emilia.

Partendo dal Cagliari, i sardi hanno ritrovato morale dopo i due pareggi contro Brescia e Inter. Ora però Maran va a caccia di quei 3 punti che mancano dal 5 dicembre: “Abbiamo colto un bel risultato a San Siro, ma soprattutto ho avuto la conferma di avere ritrovato la squadra. Il fatto di poter recriminare su alcuni episodi significa che i ragazzi hanno messo in campo una prestazione matura, di grandissima personalità, col piglio di chi ha voluto giocarsi la partita”. Grande rispetto per il Parma: “Affrontiamo una squadra che ha gli stessi nostri punti, dunque vuol dire che ha corso molto. Ha fatto un mercato importante, ha delle ambizioni. Il Parma ha dato problemi a tutte le avversarie, ha determinate caratteristiche, sa sporcare bene il gioco altrui. Una partita nella quale dovremo tirare fuori il meglio di noi, mettendoci grande attenzione e pazienza; allo stesso tempo un impegno stimolante proprio perché siamo consci delle difficoltà”. Si va verso la conferma del 3-5-2: “Se possiamo utilizzarlo in casa? Assolutamente sì – dice Maran -, mi è piaciuta la risposta che ha dato la squadra a Milano”. E sulla formazione: “Sicuramente non ci saranno Ceppitelli, Ragatzu, Rog, Cerri e Pavoletti. In porta giocherà Cragno”.

D’Aversa: “Gervinho? Conta il gruppo”

In casa Parma più che della partita di Cagliari, si è parlato del caso Gervinho. L’attaccante ivoriano andrà in Qatar all’Al-Sadd di Xavi (i ducali incasseranno circa 5,5 milioni) ma la società e D’Aversa stesso non hanno gradito l’atteggiamento dell’ex romanista: “Gervinho non risulta tra i convocati perché negli ultimi tre allenamenti non si è presentato al campo, evidentemente ha voluto fare una forzatura con la società per essere ceduto – spiega in conferenza stampa D’Aversa -. Premetto che quattro giorni fa è venuto a parlare con me di questa eventuale possibilità di andare via, per poi vedersela con la proprietà”. Poi arriva una stoccata al diretto interessato: “Ci tenevo a rispondere su Gervinho perché è stato un giocatore importante per noi, ma credo anche che ho avuto a disposizione un gruppo che ha permesso a Gervinho di fare la migliore stagione della propria carriera: dunque è vero che era un giocatore importante ma quello che è più importante per me è il gruppo che ho a disposizione”.

D’Aversa ha appena 19 giocatori a disposizione: “A livello numerico siamo in difficoltà, ma undici li troviamo (ride, ndr)”. A disposizione i nuovi arrivati Radu (ma in porta giocherà Colombi) e Caprari: “E’ appena arrivato, ha terminato le visite e verrà a Cagliari, anche se non ha ancora fatto un allenamento. In attacco Cornelius ha chiuso la seduta anzitempo, poi ci sono Sprocati e Siligardi”. Tanti complimenti al Cagliari: “Ha fatto un girone d’andata strepitoso, insieme al Verona sono le vere due sorprese del campionato”.

Questi i convocati. Portieri: Colombi, Corvi, Radu. Difensori: Bruno Alves, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella. Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic. Attaccanti: Cornelius, Siligardi, Sprocati.