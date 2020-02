Chi? Ciro? Dove?

Chi? Ciro? Dove? E’ un grido rimasto storico, televisivo. Lo ricicliamo per commentare Cagliari-Napoli, match bruttino – colpa delle troppe complicazioni pre-match – squadre piuttosto imbroccate o impensierite. E si vede.

Stavolta è un grido gioioso, almeno per il protagonista. “Ciro” è Mertens, per i tifosi azzurri. Ciro che – dicono le sirene – tornerà a chiamarsi Dris a fine stagione, qualcosa che ogni tifoso partenopeo che si distingua come tale davvero non vorrebbe vedere. E “drisss” è il suono onomatopeico di quello che esce dallo scarpino del belga, per dare colore a un match grigio. Imbronciato da troppi pensieri. Il calcio bello viene quando scendi in campo con la mente sgombra dalle preoccupazioni. Alla fine le preoccupazioni restano tutte nell’isola, perché il Cagliari paga eccessivamente la giocata geniale dell’uomo del match. Ospina e Cragno vengono chiamati in causa solo dalla distanza, devono conquistarsi il pane con parate eccellenti ma non così importanti.

Drissss… palo, gol.

Ma… “drisss” è il suono del tiro che non ti aspetti. Il gol partita. Mertens riceve in area, sposta palla fingendo un’accelerazione, si ferma per guadagnarsi quel centimetro e per piazzare di suo tiro. Un colpo da biliardo: palla che fa sponda sul palo e si infila. Cragno incolpevole. E’ il gol 120 in azzurro, ad una lunghezza dal primatista Hamsik.

Primo tempo incolore

C’è un Napoli che si presenta con Mertens punta centrale e Callejon e Elmas ai lati. Insigne in panchina, si dice, per una lieve indisposizione muscolare. C’è il Cagliari che presenta il vice Nainngolan, Gaston Pereiro, ma soprattutto mette Pisacane terzino a destra, vista l’indisponibilità nel ruolo di Cacciatore e di Faragò. Parliamo degli assenti perché i presenti, nella prima parte, poco fanno per distinguersi. Chissà… forse le squadre si portano in campo le ultime vicissitudini di una settimana dalle forti decisioni. Gattuso ha escluso per scarso impegno Allan, il Cagliari ha imposto una Daspo vita natural durante a tre “tifosi” condannati per razzismo. Non sappiamo se questo incida nelle giocate di un match già complicato per il Cagliari, senza vittorie da nove giornate; per il Napoli, lontano lontano dalla lotta al vertice. Sta di fatto che per 45’ vince la prudenza, che non è mai troppa, ma stavolta sì. Le difese prevalgono sulle idee offensive, il ritmo è slow, Cragno deve bloccare a terra un tiro ravvicinato di Elmas, calciato però dall’esterno; Ospina di fatto viene esentato dalla coppia sarda Joao Pedro-Simeone e il Napoli sembra accontentarsi dei un possesso palla superiore, ma stucchevole. Tutto qui, perché il resto è un frullatore di calcio, fatto di fraseggi spezzettati e un succo senza sapore. Molti errori in preparazione, i Masterchef del calcio non abitano qui, almeno per ora.

Entra Insigne e arriva l’invenzione

Cresce quantomeno la velocità delle squadre. Ma il match rimane nullo, segno che Maran e Gattuso si elidono, l’hanno preparata bene. Cancellati gli ultimi metri, ci si prova dalla distanza. Ma con poca mira, Elmas, Zielinski, Pereiro, Simeone si iscrivono al tiro, ma se fosse biathlon vedrebbero aumentare le penalità. Gattuso cambia per primo, fuori Demme, ecco Insigne, ed ecco il pallino del gioco dato a Fabian. Quel pizzico di preoccupazione in più che comporta questo cambio, sulla parte mancina, forse, produce la giocata a sinistra – al minuto 66’ – che porta al gol partita. 24 minuti da organizzare per Maran, entrano Paloschi e Birsa, ma Ospina non ha situazioni particolarmente difficili da sbrogliare. Vince il Napoli. Anzi, vince Mertens, inventore di sogni.



Cagliari (4-3-1-2) – Cragno, Pisacane, Walukiewicz (70’ Mattiello), Klavan, Pellegrini, Nández, Cigarini (82’ Birsa), Ionita, Pereiro (67’ Paloschi), Pedro, Simeone. All. Maran;

Napoli (4-3-3) – Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj (80’ Rui), Ruiz, Demme (60’ Insigne), Zielinski, Callejón (66’ Politano), Mertens, Elmas. All. Gattuso;

Arbitro: Doveri;

Marcatori: 65’ Mertens (N);

NOTE: Recupero: 0’ e 5’. Ammoniti: Joao Pedro, Walukiewicz, Nandez, Zielinski.