“A Roma qualcuno ha fatto cose alle mie spalle”

– “Senza nulla togliere ai tifosi dell’Inter, che mi sono sempre stati vicini, ma se mi si chiede se ero più felice di essere andato all’Inter o più triste per essere andato via alla Roma, rispondo la seconda…”. Lo confessa Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari in prestito dall’Inter, che durante una diretta Instagram ribadisce di aver lasciato un pezzo di cuore in giallorosso.

“Se tornerei alla Roma? Sì, se ci fossero i presupposti – ha aggiunto il centrocampista belga – Ho vissuto anni bellissimi, è una piazza che mi vuole bene e a cui io voglio bene. Era talmente un mondo naturale per me a Roma che mi manca. Vediamo, la porta è sempre aperta, l’ambiente e le partite importanti mi mancano”. “Sono andato via da Roma per rispettare soprattutto me stesso – ha detto ancora -. Qualcuno ha fatto delle cose alle mie spalle, a mia insaputa. Per come sono fatto io non potrei neanche salutare una persona del genere”, ma ha sottolineato: “nessun problema nello spogliatoio”. Cosa mi manca della Capitale? Tutto. Ho rivisto da poco la partita contro il Barcellona e quando sentivo l’inno ho scritto un sacco di cose al gruppo. Venendo quella partita ancora mi venivano i brividi”.

“Il derby di Roma è un’altra cosa”

Le differenze tra il derby di Milano e quello di Roma ci sono: “Quello di Roma è un’altra cosa. San Siro ti fa molto più effetto perché è molto più attaccato, però durante la settimana non lo senti come a Roma. De Rossi poi ti faceva una testa così durante la settimana, aveva la vena che gli scoppiava. Ti caricava in una maniera incredibile durante gli allenamenti”.

Il rapporto con Spalletti

Il belga ha poi parlato di Luciano Spalletti, suo ex tecnico in giallorosso: “Lui è un allenatore che calcisticamente per me è il più forte che ho avuto. Io Allegri l’ho vissuto poco, solo sei mesi. Per le mie caratteristiche Spalletti era il migliore. A volte come uomo è molto duro. Prima mi dicevano che era un po’ diverso. Penso che quando c’è da combattere o andare addosso ai giocatori lui ci va. Fa parte della sua personalità”.

“Totti il più forte di tutti”

Inevitabile parlare di Francesco Totti e di tanti ex compagni di squadra: “Scontato, il più forte è Totti, ma ho giocato con tantissimi giocatori bravi. Quando Pjanic giocava mezzala e le sue qualità uscivano ancora di più fuori. Dzeko per me è la prima punta più forte con cui ho giocato. Più di Lukaku e Icardi perché lui fa tutto. Fa assist, gol, tiene palla. è un giocatore tecnico per la sua altezza, veloce. Mi piace tanto. Icardi in area è il più forte di tutti. Lukaku ha la potenza fisica. Un Lautaro già somiglia di più a Dzeko. Tiene bene palla, è forte fisicamente però per tecnica è un giocatore fortissimo”.