Conferenza di presentazione a Cagliari per Radja Nainggolan: il centrocampista belga, arrivato nella sala stampa della Sardegna Arena con il presidente Tommaso Giulini con più di un’ora di ritardo, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a tornare nel club in cui aveva militato dal 2010 al 2014 e che lo aveva lanciato nel grande calcio. “Il presidente mi ha convinto subito, so che c’è da lottare e so che sarò pronto a rifarlo. Avevo qualche offerta – ha spiegato l’ex Inter e Roma – ma ho scelto subito. Quando sono andato via avevo detto che sarei tornato. Non così presto, però sono tornato. Poi ci sono anche motivi extracalcistici che sapete (sua moglie è sarda e ha recentemente annunciato di avere un tumore, ndr). Penso di stare bene, ho sempre dato il massimo e ho già parlato con mister Maran: sono a disposizione”.

Il 31enne belga ha anche parlato della scelta del nuovo tecnico dell’Inter, Antonio Conte, di escluderlo dai piani della squadra nerazzurra, dopo una sola stagione tra poche luci e tante ombre. “Hanno preso loro la decisione, e io l’accetto. Ma adesso tocca a me dimostrare che si sono sbagliati. Sono cose che succedono nel calcio – ha dichiarato Nainggolan – succede a tanti giocatori, penso a Dybala. Noi avevamo raggiunto il nostro obiettivo con la Champions, poi sta ad altri tirare le somme. Hanno scelto così, altro non si può dire. Ma io sono contento e carico per essere a Cagliari”. In rossoblù è arrivato in prestito secco per un anno, ma il Ninja non chiude alla possibilità di rimanere a Cagliari anche in futuro. “Se mi vedo qui a lungo? Io sono in prestito, se poi il presidente mi compra…”.

E proprio il patron sardo Giulini ha sottolineato come Nainggolan abbia deciso di rinunciare a una parte di bonus pur di tornare: “Quando tre settimane fa abbiamo iniziato a discutere della trattativa, sembrava solo un sogno. Ma Radja ha dato subito la sua disponibilità, anche a livello economico: è una cosa che non tutti farebbero. Ringrazio lui e il suo agente, Nainggolan è uno che fa vincere le partite. E noi speriamo di vincere il più possibile”. Sollecitato sugli obiettivi del Cagliari per la nuova stagione, dopo un mercato che ha visto arrivare anche Rog dal Napoli, il presidente sceglie di volare basso. “Sono contento perché nonostante la cessione di Barella abbiamo un centrocampo più forte dello scorso anno. E se dovesse arrivare anche Nandez, saremmo ancora più forti. Ma l’obiettivo resta la salvezza. Una volta conquistata quella, vedremo dove possiamo arrivare”.