Joao Pedro rinnova fino al 2023

– “Un tatuaggio con i quattro mori se il Cagliari arriverà in Europa? Certo, si potrebbe fare”. Rolando Maran parla sullo slancio dei grandi risultati del suo Cagliari. Il tecnico rossoblù, intervistato da Radio 1, scherza sulla possibile qualificazione europea: “Mi sono ripromesso di non andare molto oltre, ma si fa qualsiasi cosa per raggiungere risultati straordinari”. Maran risponde apertamente anche alle domande sul razzismo dilagante nel mondo del calcio: “Oggi abbiamo i mezzi per colpire le entità responsabili, quando ci sono, senza arrivare a sospendere le partite. Tuttavia, se serve perché i numeri sono alti, va fatto anche questo. Dobbiamo agire per salvaguardare il calcio e i tifosi”. Durante l’intervista, il tecnico viene sottoposto a una domanda sul momento del Napoli: “Farsi gli affari degli altri non è bello, bisogna essere dentro per giudicare e non mi permetto di farlo. Di sicuro è una situazione strana”.

Tramite i propri canali social ufficiali, il club rossoblù ha ufficializzato il prolungamento contrattuale di Joao Pedro. Il numero 10 ha esteso il contratto fino al 2023. La squadra continua a preparare la sfida di domenica, il lunch match contro la Fiorentina: lavoro personalizzato per Ceppitelli e Birsa, il resto del gruppo ha svolto esercizi di tecnica a coppie e una lunga sessione tattica, per chiudere con una partitella a campo ridotto.