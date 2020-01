Torna Cragno in porta

“Non sarà come in Coppa Italia”. Parola di Rolando Maran. Il Cagliari si appresta ad affrontare a San Siro l’Inter e il tecnico dei sardi vuole evitare che finisce come nel match di coppa dello scorso 14 gennaio, quando subì un poker dai nerazzurri di Conte. Il pareggio di domenica scorsa in casa del Brescia ha interrotto la striscia di 5 sconfitte consecutive e Maran vuole ripartire proprio da lì: “Si è rivista una squadra: ho visto i ragazzi più liberi, sicuramente la prestazione di Brescia è servita a tutti”.

Non sarà tuttavia facile contro l’Inter in cerca di riscatto dopo il passo falso a Lecce: “Sappiamo che è una gara difficile e conosciamo bene il valore dell’Inter – avverte Maran -. Bisogna ripartire dal secondo tempo fatto in Coppa Italia e dalla gara di Brescia, dove si è visto un Cagliari diverso”. L’allenatore rossoblù svela un’importante novità tra i pali: “Giocherà Cragno, perché ho deciso di dargli fiducia e farlo tornare in campo”. E dal mercato è in arrivo anche Pjaca: “Non posso parlare di calciatori che non ho a disposizione”, taglia corto Maran che potrebbe cambiare modulo passando al 3-5-2: “In settimana proviamo tante possibilità, domani arriviamo con una testa diversa rispetto alla partita di Coppa Italia: lì non è stata questione di modulo”.

Assente Rog

Tra i convocati non c’è Rog: “Mancherà lui, ma anche gli altri indisponibili pesano. Siamo pochi, questo è certo, ma dovremo essere bravi a non farci trovare impreparati”. Nella lista figurano il Primavera Gagliano: “Credo che vivrà un’esperienza forte, mi aspetto entusiasmo e freschezza che un giovane deve avere quando viene convocato in Prima squadra. I 70 mila di San Siro sono sicuramente un impatto forte da vivere”.

Ecco i 19 convocati. Portieri: Rafael, Cragno, Olsen. Difensori: Mattiello, Klavan, Lykogiannis, Faragò, Pellegrini, Porru, Walukiewicz. Centrocampisti: Nainggolan, Cigarini, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita, Castro. Attaccanti: Joao Pedro, Gagliano, Simeone.