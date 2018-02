– “Quando affronti le grandi squadre a volte giocare bene non basta”. Il tecnico del Cagliari, Diego Lopez, manda un chiaro messaggio ai suoi alla vigilia della gara contro il Napoli, in programma domani sera alle 20,45.

“NAPOLI SQUADRA SPAGNOLA” – Il tecnico rossoblù spera che i suoi ragazzi ripetano le prestazioni offerte contro Juventus e Milan alla Sardegna Arena, ma con un risultato diverso. “Adesso spero che sia arrivato il momento buono per fare punti – dice Lopez -. Il Napoli è una squadra da calcio spagnolo, il portiere è il primo a partecipare alla costruzione della manovra. Bisogna stare attenti, concentrati, sapendo che è una squadra che vince attraverso il gioco. Gli interpreti giocano insieme da anni, hanno qualità che non scopro certo io. Per noi e i nostri tifosi è una partita importante. Dobbiamo essere all’altezza, dare battaglia e giocare. Abbiamo lavorato in settimana per questo; dobbiamo tenerli il più possibile lontano dalla nostra area. Se ti difendi e basta contro queste squadre non hai alcuna possibilità. Non è una partita segnata, è una partita da affrontare con coraggio, lottando su ogni pallone come se fosse l’ultimo e trascinando il pubblico dalla nostra parte. Dobbiamo cercare di andare a tirare in porta e fare male”.

“ESSERE SEMPRE EQUILIBRATI” – Tornando alla sfida contro il Chievo, Diego Lopez dice: “A Verona sabato scorso non abbiamo fatto bene, è vero. Può capitare, non è un dramma. Ho sempre detto che bisogna essere equilibrati, sia dopo le vittorie che dopo le sconfitte. Contro la Spal abbiamo vinto perché ci abbiamo messo maggior determinazione: quella che forse è mancato col Chievo e che dovremo avere domani”, conclude Lopez.

23 CONVOCATI, FUORI PISACANE E FARIAS – Per la gara con la capolista Lopez dovrà fare a meno di Cigarini, Pisacane e Farias. Ma non ci sarà bisogno di cambiare modulo: il Cagliari si schiererà con il consueto 3-5-2. L’unico dubbio riguarda gli interpreti. In difesa potrebbe esserci il ritorno di Romagna. Anche per le caratteristiche più adatte a fermare le tre frecce del Napoli. Rebus a centrocampo: Lopez vuole possesso palla. E allora non è illogico pensare a un possibile impiego di Joao Pedro nella linea dei cinque in mediana con Sau davanti a fare la seconda punta.

I convocati: Rafael, Andreolli, Dessena, Cossu, Giannetti, Joao Pedro, Miangue, Romagna, Castan, Faragò, Barella, Padoin, Ionita, Lykogiannis, Ceppitelli, Ceter, Sau, Crosta, Deiola, Cragno, Pavoletti, Han Kwang-Song, Caligara.