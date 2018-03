CAGLIARI – “Mancavano soltanto trenta secondi alla fine…”. Diego Lopez non può fare a meno di pensare al colpo di tacco di Immobile, che ha tolto al Cagliari una vittoria ormai praticamente acquisita contro la Lazio. “Ha fatto un grandissimo gol, bisogna fargli i complimenti ma da parte nostra il rammarico c’è. Avevamo fatto un’ottima prestazione contro una grande squadra e potevamo portare via i tre punti. La classifica è sempre corta, bisogna andare avanti con le nostre armi e lottare fino alla fine. E’ stata una partita complicata, abbiamo fatto bene con i centrocampisti, loro palleggiano tanto e siamo riusciti a tenere alti i nostri: l’abbiamo interpretata nel miglior modo possibile”. Il tecnico torna con la mente alla tragedia che ha colpito Davide Astori: “E’ stata una settimana molto particolare per il nostro calcio, sia per chi conosceva Davide, sia per chi non lo conosceva”.