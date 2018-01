– Sconfitta dolorosa per il Cagliari alla Sardegna Arena. I rossoblù hanno perso per 2-1 contro il Milan dopo essere passati in vantaggio con Barella. Il tecnico dei sardi, Diego Lopez, ha analizzato il ko a fine partita: “Il Milan non è il Crotone, è una grande squadra, con qualità in tutti i reparti e noi lo sapevamo: dovevamo restare concentrati il campo, senza ascoltare ciò che si dice fuori”, ha dichiarato a Sky Sport.

Dopo il gol del vantaggio il suo Cagliari si è distratto: “Nel primo tempo abbiamo fatto gol e fatto le cose giuste, man dovevamo dare piu’ intensità, per questo siamo andati meglio nella ripresa: forse meritavamo di fare il gol ma il calcio è questo”, aggiunge.

Poi l’espulsione proprio di Barella, che aggiunta alle squalifiche di Joao Pedro e Pavoletti costringerà il tecnico a un massiccio turnover nel prossimo turno: “Dovremo affrontare una partita importantissima contro il Crotone senza Barella, Pavoletti e Joao Pedro, tutti squalificati. Non dovremmo commettere questi gravi errori. Detto questo, peccato per la partita, potevamo pareggiare ma il calcio e’ anche questo”, conclude.