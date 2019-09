Squadra che vince non si cambia

Troppo presto per parlare di fuga scudetto, ma con il successo per 2-1 sul campo del Cagliari, l’Inter si candida seriamente a essere l’anti-Juve in campionato. Alla Sardegna Arena nerazzurri avanti con il gol di Lautaro Martinez, poi il pareggio di Joao Pedro, decisivo infine il rigore di Lukaku conquistato con una magia da Sensi. Alla prima sosta della Serie A, Conte si trova così in testa alla classifica insieme a Juventus e Torino.

Conte conferma la stessa formazione che ha battuto il Lecce: in panchina sia il recuperato Godin che i neo arrivati Biraghi e Sanchez. Maran, privo di Pavoletti, si affida a Cerri mentre in porta esordisce Olsen. Si lotta molto fin dall’inizio, al 20′ Brozovic non fa sconti all’ex compagno di squadra Nainggolan beccandosi il (solito) giallo. Al 27′ dagli sviluppi di un corner Sensi pesca la testa di Lautaro che insacca ma non esulta perché vede la bandierina del guardalinee alzata. Ci vogliono più di 2 minuti di Var perché il gol venga giustamente assegnato: la posizione dell’attaccante argentino era regolare.

Lukaku timbra ancora

La risposta del Cagliari arriva soltanto nella ripresa, merito anche dell’ingresso del ‘Cholito’ Simeone per l’ennesima prova inconcludente di Cerri. Passano appena 4′ e da un perfetto cross di Nandez, Joao Pedro fa il “Pavoletti” fulminando di testa Handanovic e mimando l’esultanza del suo sfortunato compagno, che resterà fermo ai box per diversi mesi. L’Inter non si dà per vinta e Conte si gioca la carta Barella, accolto da tanti applausi dal suo ex pubblico. Ma a salire in cattedra è Sensi che al 60′ colpisce in pieno la traversa su una punizione dal limite e poi, al 69′, si guadagna un rigore con una grande piroetta in area: netto il fallo di Pisacane. Dal dischetto Lukaku – oggetto di alcuni cori poco piacevoli provenienti dalla curva dei tifosi sardi – spiazza Olsen per il nuovo vantaggio nerazzurro. Nel finale il Cagliari accusa parecchia stanchezza e non crea particolari pericoli alla porta di Handanovic, anzi, dopo l’esordio di Godin, è Politano ad andare vicinissimo al 3-1 in un paio di occasioni. L’Inter ottiene dunque un importante successo in un campo pesante e tiene la testa della classifica con Juventus e Torino, per il Cagliari prestazione in crescita rispetto a quella di una settimana fa, ma la classifica dice ancora 0 punti.

CAGLIARI-INTER 1-2 (0-1)

CAGLIARI (3-5-2): Olsen; Pisacane (74′ Castro), Ceppitelli, Klavan; Nandez, Rog, Nainggolan (85′ Cigarini), Ionita, Pellegrini; Joao Pedro, Cerri (46′ Simeone). A disp: Rafael, Aresti, Romagna, Pinna, Lykogiannis, Mattiello, Birsa, Oliva, Ragatzu. All.: Rolando Maran.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva (79′ Godin), Vecino (69′ Barella), Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Martinez (77′ Politano). A disp: Padelli, Berni, Bastoni, Lazaro, Dimarco, Gagliardini, Borja Valero, Esposito, Sanchez. All.: Antonio Conte.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

RETI: Lautaro Martinez al 27′, Joao Pedro al 49′ e Lukaku (rig) al 69′.

AMMONITI: Brozovic, Asamoah, Nainggolan, Ceppitelli, Pesicane, Ionita, Ranocchia e Nandez.

ANGOLI: 5-5.

RECUPERO: 3′ e 5′.