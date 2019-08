Il Var dice “no” al Brescia

– Aspettando Mario Balotelli, Eugenio Corini si gode i suoi debuttanti terribili. Il Brescia, nel giorno del suo ritorno in Serie A e del ritorno del presidente Cellino nella “sua” Cagliari, espugna la Sardegna Arena per 1-0 con una rete su rigore di Alfredo Donnarumma, l’uomo della promozione. La punta di Torre Annunziata, dopo aver messo a segno 65 gol in serie B, 25 lo scorso anno, trova la sua prima rete in A al debutto nel massimo campionato italiano. Ma sono ben 9 i debuttanti di Corini: oltre a Donnarumma ci sono, infatti, anche Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor, Tonali, Spalek, Ayé e Zmhral. L’emozione, però, è durata solo un quarto d’ora, poi è venuta fuori la squadra che ha vinto l’ultimo campionato cadetto e per il Cagliari, sorpreso dopo l’ottimo avvio, sono iniziati i guai.

Partenza sprint dei padroni di casa che sfruttano la maggiore esperienza in serie A e prendono subito in mano le redini del centrocampo con Nainggolan e Birsa. Proprio l’ex Milan è l’uomo più pericoloso nei primi 10′ con due conclusioni di sinistro dal limite, la seconda sfiora l’incrocio dei pali. Poi tocca a Joao Pedro, lanciato a tu per tu con Joronen, far la barba al palo alla destra dell’estremo ospite. Ma, al primo affondo, il Brescia passa in vantaggio con una bella incornata di Alfredo Donnarumma che, dopo la gioia per il primo gol in serie A, si vede annullare la rete per fuorigioco millimetrico. L’occasione, però, scrolla di dosso i timori iniziali dei debuttanti di Corini e alla Sardegna Arena inizia un’altra partita. Le rondinelle vanno nuovamente vicino al vantaggio con un destro violento di Spalek che trova una grandissima risposta da parte di Rafael. Nel finale di tempo infortunio per Pavoletti costretto a uscire per Cerri, si teme una distorsione al ginocchio.

Primo centro in A per Donnarumma

Nella ripresa il Brescia si vede subito annullare un altro gol, questa volta per fuorigioco di Bisoli sugli sviluppi di un corner, ma la festa per la prima gioia in A è solo posticipata, perché al 54′ Abbattista viene richiamato dal Var per un fallo di mano in area di Cerri su azione d’angolo, il fischietto di Molfetta indica il dischetto e questa volta Donnarumma può alzare le braccia al cielo per il primo centro nella massima serie. Maran a quel punto si gioca la carta Castro e l’argentino segna in tap-in pochissimi secondi dopo il suo ingresso, ma anche in questo caso la rete viene annullata per offside (questa volta più netto rispetto ai precedenti). L’ingresso dell’ex Chievo, però, ridà linfa all’attacco di casa che prova in tutti i modi a scardinare la retroguardia bresciana. Joronen ci mette del suo prima salvando su una deviazione ravvicinata di Ionita, poi volando su una gran conclusione di Joao Pedro. Di fatto quella del brasiliano è l’ultima occasione del Cagliari che nel recupero rischia di subire la seconda rete con Ayé che sbaglia a tu per tu con Rafael.

Cagliari-Brescia 0-1 (0-0)

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Ionita (36′ s.t. Ragatzu), Nainggolan, Nandez; Birsa (dal 17′ s.t. Castro); Joao Pedro, Pavoletti (dal 45′ p.t Cerri). All. Maran.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek (34′ s.t. Gastaldello); Ayé, Donnarumma (26′ s.t. Zmrhal). All.: Corini.

Arbitro: Abbattista di Molfetta.

Marcatori: 9′ s.t. Donnarumma rig.

Note: Ammoniti: 48′ p.t. Lykogiannis (C), 26′ s.t. Pinna (C), 29′ s.t. Dessena.